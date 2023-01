Plannen tegen corruptie in Europees Parlement

woensdag 11 januari 2023 , 10:40

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Oud-Europarlementariërs mogen tot een jaar na vertrek niet lobbyen. Daarnaast komt er een strenger toezicht op het toegangssysteem tot het Europees Parlement. Dit zijn enkele nieuwe voorstellen uit de anti-corruptieplannen van parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Dat publiceerde de NOS, die een vertrouwelijk stuk met voorstellen in handen heeft.

In de plannen staat onder meer dat oud-Europarlementariërs binnen een jaar na vertrek niet mogen lobbyen voor het Europees Parlement. Daarnaast mogen zij ook niet meer in het bezit zijn van een permanente toegangspas. Volgens parlementsvoorzitter Metsola kunnen oud-parlementariërs, net als andere bezoekers, wel een dagpas ontvangen. Op deze manier moeten bezoekers aan het Europees Parlement hun bezoek verantwoorden. Daarnaast zullen zij moeten worden begeleid door de persoon voor wie zij komen.

Volgens Metsola zijn de plannen bedoeld om het vertrouwen in de Europese besluitvorming het Europees Parlement te versterken. Deze kwam in december onder druk te staan. Half december kwam het nieuws naar buiten dat de vicevoorzitter van het Europees Parlement was opgepakt binnen een corruptieonderzoek. Tijdens het onderzoek van het federaal parket in België werden enkele woningen doorzocht waarbij grote geldbedragen werden aangetroffen. Zes verdachten werden door de Belgische politie aangehouden, waaronder de Griekse vicevoorzitter Eva Kaili. Kaili is inmiddels uit haar functie gezet en zit vast in de gevangenis samen met drie andere betrokken. Zij worden verdacht omgekocht te zijn door Qatar en Marokko.

De voorstellen van parlementsvoorzitter Metsola worden morgen besproken met de fractievoorzitters van de politieke partijen en vindt achter gesloten deuren plaats.

Bron: NOS

