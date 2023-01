Oud-premier Tsjechië vrijgesproken van fraude

maandag 9 januari 2023 , 9:28

Bron: European Commission

PRAAG (ANP/RTR) - Oud-premier Andrej Babis van Tsjechië is in een proces over fraude met EU-subsidies vrijgesproken. Hij werd ervan beschuldigd 2 miljoen euro Europees geld te hebben weggesluisd voor de bouw van een vrijetijds- en conferentiecentrum in de omgeving van de hoofdstad Praag.

Het vonnis geeft Babis meer kansen in de presidentsverkiezingen van vrijdag en zaterdag. Hij heeft zich kandidaat gesteld en is een populair politicus. Hij was van 2017 tot en met eind 2021 premier van Tsjechië.

