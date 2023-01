Borrell: 'Braziliaanse democratie zal winnen van geweld en extremisme'

maandag 9 januari 2023 , 8:55

EL PASO (ANP/AFP) - In een eerste reactie op de bestorming van het Braziliaanse parlementsgebouw en hooggerechtshof noemde de Amerikaanse president Joe Biden de ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaanse land zondag "schandalig".

Biden twitterde later: "Ik veroordeel de aanval op de democratie en op een vreedzame machtsoverdracht in Brazilië. Braziliës democratische instituten hebben onze volledige steun en er mag niet getornd worden aan de wil van het Braziliaanse volk."

Eerder reageerden andere wereldleiders al op de ontwikkelingen in Brasilia, waar boze aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof binnendrongen uit protest tegen de beëdiging vorige week van de linkse president Luiz Inacio Lula da Silva

De Argentijnse president Alberto Fernandez sprak van een couppoging door Bolsonaro-supporters en zijn Mexicaanse ambtgenoot Andres Manuel Lopez Obrador liet via Twitter weten: "Lula is niet alleen, hij heeft de steun van de progressieve krachten in zijn land, in Mexico, het Amerikaanse continent en de wereld." De Chileense president Gabriel Boric noemde de bestorming "een laffe en misselijkmakende aanval op de democratie" en de Venezolaanse leider Nicolas Maduro veroordeelde de "neofascistische groeperingen" die de aanval op Lula hebben ingezet.

In Europa stelde de Franse president Emmanuel Macron in een tweet: "De wil van het Braziliaanse volk en de democratische instituten moeten gerespecteerd worden". De buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Josep Borrell, twitterde dat hij met afschuw kennis had genomen van de "gewelddadige en illegale bezetting" in Brasilia en stelde: "De Braziliaanse democratie zal het winnen van geweld en extremisme."

