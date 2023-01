Meer EU-landen eisen negatieve coronatest van reizigers uit China

donderdag 5 januari 2023 , 15:58

Bron: iStock/Ababsolutum

BERLIJN/WENEN (ANP/DPA) - Ook Duitsland, Griekenland, Oostenrijk en Zweden eisen van reizigers uit China bij aankomst een negatieve coronatest. Deze landen menen dat de golf aan besmettingen in de Volksrepubliek extra maatregelen rechtvaardigt ondanks het uitblijven van nieuwe gevaarlijke varianten van het coronavirus. China heeft na massale protesten uiteindelijk de draconische maatregelen van het zerocovidbeleid laten varen en het aantal vastgestelde besmettingen neemt sindsdien toe.

De vier Europese landen nemen maatregelen mede omdat de Europese Unie woensdagavond in een nieuw advies over China liet weten dat coronatesten voor vertrek van China naar de EU "sterk worden aangemoedigd". Er is ook geadviseerd mondkapjes op vluchten uit China te dragen en steekproefsgewijs onderzoek te doen naar afvalwater van vliegtuigen uit China. Maar er is geen algehele Europese maatregel vastgelegd.

Beijing vindt het kwalijk dat landen reisbeperkingen invoeren die alleen gelden voor reizigers uit China en waarschuwde eerder deze week voor tegenmaatregelen. Wat die maatregelen zullen inhouden, is niet bekend.

De EU-lidstaten Frankrijk, Italië en Spanje zijn eerder al overgegaan op de testverplichting. België maakte kort na het Europese overleg van woensdag bekend een negatieve testuitslag te zullen eisen van reizigers op vluchten uit China naar België. Het gaat in eerste instantie alleen om rechtstreekse vluchten. Nederland houdt het vooralsnog bij een aangeboden zelftest, en het advies om bij een positieve uitslag in isolatie te gaan.

Andere landen die een negatieve coronatest eisen van reizigers uit China zijn Australië, Canada, India, Israël, Japan, Qatar, Taiwan, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Marokko wil helemaal geen reizigers uit China meer toelaten.

