EU adviseert lidstaten coronamaatregelen voor reizigers uit China

DEN HAAG (PDC) - De EU heeft lidstaten geadviseerd vanaf zondag 8 januari een aantal coronamaatregelen te nemen voor reizigers uit China.

Brussel raadt de lidstaten aan vliegtuigpassagiers die uit China vertrekken te verplichten zich vooraf te laten testen. Ook het verplicht dragen van mondkapjes op vluchten vanuit en naar China wordt aangeraden. Daarnaast adviseert de EU het afvalwater aan boord van de vliegtuigen scherp te controleren op sporen van corona.

In China is het aantal coronabesmettingen de afgelopen maand sterk gestegen, nadat de strenge lockdown die in veel steden gold abrupt werd opgeheven. Diverse landen, waaronder een aantal EU-lidstaten, namen vervolgens zelf maatregelen om verspreiding van de besmettingen te voorkomen. Medio januari worden de adviezen en maatregelen opnieuw tegen het licht gehouden.

