EP-voorzitter start urgentieprocedure om de immuniteit van twee leden op te heffen

Voorzitter Metsola heeft een urgentieprocedure gestart ter opheffing van de immuniteit van twee EP-leden, naar aanleiding van een verzoek van de Belgische rechterlijke overheid.

De eerste stappen zijn reeds genomen en de Voorzitter zal het verzoek meedelen in de plenaire vergadering bij de eerstvolgende gelegenheid op 16 januari. Vervolgens zal het verzoek worden doorgegeven aan de Commissie juridische zaken (JURI), die zal komen met een voorstel voor een besluit.

Voorzitter Metsola zei hierover: “Het Europees Parlement heeft van het begin af aan alles in het werk gesteld om te helpen bij het onderzoek en we zullen ons blijven inzetten om straffeloosheid te voorkomen. De daders zullen zien dat het Parlement aan de kant van de wet staat. Corruptie mag niet lonen, en we zullen er alles aan doen om hiertegen op te treden.”

Ook zal voorzitter Metsola in de komende weken kenbaar maken welke hervormingen zij voor ogen heeft. Zo wil ze dat de huidige regels worden herzien en de interne systemen, zoals op het gebied van handhaving, worden verbeterd.

Procedure ter opheffing van de immuniteit

Op grond van het Reglement van het Europees Parlement (artikel 6 en artikel 9) moeten verzoeken om opheffing van de immuniteit worden meegedeeld door de Voorzitter in de plenaire vergadering en dan worden doorgegeven aan de bevoegde commissie, in dit geval de Commissie juridische zaken (JURI).

Vervolgens stelt de JURI-commissie een rapporteur aan, wordt de zaak voorgesteld in een commissievergadering en kan er een hoorzitting worden gehouden.

De JURI-commissie debatteert en stemt daarna over het ontwerpverslag. De commissie neemt een aanbeveling aan voor het hele Parlement om het verzoek in te willigen of af te wijzen. Elke immuniteitszaak wordt achter gesloten deuren besproken.

De aanbeveling wordt dan voorgelegd aan de plenaire vergadering. Als deze de aanbeveling goedkeurt (gewone meerderheid), deelt de Voorzitter het besluit van het Parlement onmiddellijk mee aan de betrokken leden en de bevoegde nationale instantie.

De Voorzitter heeft alle parlementaire diensten en commissies verzocht deze procedure voorrang te geven zodat zij uiterlijk op 13 februari 2023 kan worden afgerond.