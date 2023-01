Kroaten zien fors hogere prijzen na invoering euro

dinsdag 3 januari 2023 , 18:06

© Santeri Viinamaki

ZAGREB (ANP/DPA) - Twee dagen na de invoering van de euro in Kroatië zijn veel Kroaten geschokt over de in hun ogen plotselinge prijsstijgingen in hun land. Op sociale media wordt steen en been geklaagd over de ineens veel hogere prijzen van onder meer levensmiddelen en bezoeken aan bijvoorbeeld de horeca. Minister van Financiën Davor Filipovic heeft gezegd de zaak te onderzoeken en belooft zo nodig maatregelen te nemen. Hij vermoedt kwade opzet.

Filipovic denkt dat in de handel misbruik wordt gemaakt van de omschakeling en dat de reeds zorgwekkende inflatie nu voor een deel verder wordt opgedreven met de omrekening naar de euro. De Kroatische munteenheid kuna is met ingang van 1 januari officieel vervangen door de euro. Het is nog mogelijk tot 14 januari te betalen met de kuna, maar dan moet het afgelopen zijn. Er gaan volgens de autoriteiten circa 7,5 kuna in een euro. Inwisselen kan tot eind februari.

Volgens klagers op sociale media is een kop koffie in een café in euro's gerekend 10 tot 20 cent duurder dan eind december. Een brood is 7 cent duurder, kaas een kwart duurder en een pizza bijna een derde duurder.

