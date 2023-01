Ierland bereid tot compromis met VK over Brexitafspraken

dinsdag 3 januari 2023 , 14:36

DUBLIN (ANP) - De Ierse premier Leo Varadkar wil zich "flexibel en redelijk" opstellen in nieuwe onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de Brexitafspraken. Hij geeft toe dat de oorspronkelijke afspraken over de Noord-Ierse grenskwestie "misschien iets te streng" waren en is bereid tot een compromis.

Varadkar richt zich tot zowel Britse als Ierse hardliners die geen concessies willen doen in het vastgelopen overleg over Noord-Ierland. "Aan beide kanten zijn ongetwijfeld fouten gemaakt", aldus de nieuwe premier. Londen wil af van de afspraken die bij de Brexit zijn gemaakt omdat die onwerkbaar zouden zijn. Dublin en de Europese Unie wilden juist vasthouden aan de regels, die voorschrijven dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland openblijft en de handel en het verkeer tussen Britse en Noord-Ierse bodem wordt gecontroleerd.

Volgens de Ierse premier kan het probleem worden opgelost door iets minder strenge afspraken. Varadkar zegt dat de Europese Commissie er hetzelfde over denkt. De Britse krant The Times suggereerde een paar weken geleden ook dat de Britse premier Rishi Sunak zou overwegen een minder harde koers dan zijn voorgangers te varen. Hij zou bereid zijn enkele regels aan EU-standaarden aan te passen om handelsbelemmeringen op te heffen. Dit ligt binnen zijn Conservatieve Partij uiterst gevoelig.

De druk om tot een oplossing te komen loopt op omdat de datum van 19 januari in zicht komt. Dat is de uiterste datum dat Noord-Ierland een nieuwe regering moet hebben, anders komen er nieuwe verkiezingen. Maar de unionistische partij (DUP) blokkeert al maanden een nieuwe regeringsvorming tot de handelsproblemen zijn opgelost.

Varadkar was al premier van Ierland tussen 2017 en 2020 en was toen nauw betrokken bij de totstandkoming van het Brexitakkoord. Vorige maand nam hij het premierschap van Ierland weer over van zijn coalitiepartner Micheál Martin. De leiders van de twee centrumrechtse partijen, die eigenlijk rivalen zijn, lossen elkaar af omdat beide partijen niet met Sinn Féin willen regeren. Die linkse partij maakt zich hard voor de hereniging van Ierland en Noord-Ierland en leidt nu de oppositie. In Noord-Ierland is Sinn Féin sinds mei voor het eerst de grootste.

