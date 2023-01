Reizigers kunnen met euro's en zonder paspoort naar Kroatië

zondag 1 januari 2023 , 7:30

© Rianne van Rossum

BRUSSEL/ZAGREB (ANP) - Wie naar Kroatië reist, hoeft vanaf 1 januari niet meer door de paspoortcontrole en kan er met euro's betalen. Het bij toeristen steeds populairdere Balkanland sluit aan bij de eurozone en treedt toe tot het zogeheten Schengengebied.

Kroatië is al bijna tien jaar lid van de Europese Unie, maar was tot voor kort nog niet klaar om de euro in te voeren. Afgelopen jaar kreeg het toestemming van de EU om de kuna voor de euro in te ruilen. De nationale munt is wel heel 2023 nog te gebruiken. Met Kroatië erbij wordt er nu in twintig landen met de euro betaald.

Kroatië was al enkele jaren fanatiek bezig om, net als de voormalige Joegoslavische buur Slovenië, euroland te kunnen worden. Het is volgens Brussel pijlsnel economisch en monetair in de EU geïntegreerd. De Kroatische premier Andrej Plenković ziet de toetreding tot de euro als een "excellent signaal" voor de economie en zegt dat zijn land er klaar voor is.

De tientallen miljoenen Kroatische euromunten die zijn verspreid, zullen de komende tijd hun weg vinden naar Nederland en de andere eurolanden. Op die van 2 euro is de kaart van Kroatië geslagen en op die van 1 euro een marter, een nationaal symbool. De munten van 50, 20 en 10 cent dragen de beeltenis van de in Kroatië geboren Servische uitvinder Nikola Tesla, ook al eist het buurland deze held eigenlijk op. Op de kleinste muntjes staat de afkorting HR, voor Hrvatska of Kroatië, in het oude glagolitische alfabet.

Reizigers naar Kroatië hoeven niet alleen geen euro's meer te wisselen voor kuna's, ze kunnen ook zonder paspoortcontrole de grens over. Wie met de auto of de trein uit een van de andere 26 Schengenlanden naar het land reist, wordt niet langer om zijn paspoort gevraagd. Op het vliegveld gebeurt dat vanaf eind maart niet meer.

De 4,5 miljoen Kroaten op hun beurt kunnen vrij reizen door de andere landen die zijn aangesloten bij het Schengenverdrag. Die vinden dat Kroatië zijn buitengrenzen genoeg op orde heeft en voldoet aan alle voorwaarden om deel te mogen zijn van de zone.

