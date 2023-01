Rechts afgeslagen Zweden begint aan voorzitterschap EU

zondag 1 januari 2023 , 8:30

BRUSSEL/STOCKHOLM (ANP) - Zweden neemt zondag het voorzitterschap van de Europese Unie voor een halfjaar over. Dat zal anders lopen dan gedacht, nu in Stockholm een regering is aangetreden met een stevige scheut rechts-populisme. Het vlottrekken van het vastgelopen Europese asielbeleid, waar Nederland veel aan gelegen is, zit er volgens EU-diplomaten niet in.

De ministers van premier Ulf Kristersson hanteren tot de zomer de voorzittershamer in de Europese raden van vakministers. Ze kunnen een stempel drukken op de agenda. Ook bemiddelen ze tussen lidstaten en hebben ze het voortouw in onderhandelingen met het Europees Parlement.

De gematigd rechtse bewindslieden dragen de EU, net als hun linkse voorgangers, overwegend een warm hart toe. Maar ze zullen daarbij moeten luisteren naar de radicaal-rechtse partner die hen in het zadel houdt. De Zweden Democraten leveren dan wel geen ministers aan de regering die ze gedogen, maar hebben wel grote invloed op de koers bedongen. Ook op de koers in Brussel.

Dat hindert niet bij de belangrijkste kopzorg van Zweden en de hele EU voor nu en de komende tijd. De rechtse regeringspartijen en hun radicaal-rechtse buitenboordmotor staan samen pal voor Oekraïne en een krachtig optreden tegen Rusland. "De voornaamste taak voor het Zweedse voorzitterschap zal het waarborgen van de Europese veiligheid zijn", verzekert Kristersson.

Maar andere Europese plannen gaan de Zweden Democraten, die een paar jaar geleden zelfs wel wat zagen in een 'swexit', al gauw te hard. Dat geldt zeker voor de overgang op een klimaatvriendelijke en duurzame economie. Een doorbraak in het al jaren vastgelopen Europese asielbeleid kan Brussel het komende halfjaar ook vergeten, schatten EU-diplomaten in. Ook al wordt daar, op aandringen van premier Rutte, volgende maand een heuse top voor belegd.

De leider van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement sprak haar zorg al uit over de "negatieve invloed" van de "extreemrechtse Zweden Democraten", die vorderingen moeilijk zou maken. De gedoogpartner zou het moeilijk verteren als Stockholm zuidelijke EU-landen tegemoet wil komen, die willen dat vooral Noordwest-Europa meer asielzoekers van hen overneemt. Die lidstaten blijven daarom oogluikend toelaten dat asielzoekers, die zelf vaak liever naar pakweg Nederland of Zweden gaan, doorreizen naar deze landen.

