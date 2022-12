Italië en Spanje voeren coronatest in voor reizigers China

vrijdag 30 december 2022 , 9:47

MADRID (ANP/RTR) - Ongevaccineerde reizigers uit China moeten bij aankomst in Spanje een coronatest doen. Gezondheidsminister Carolina Darias maakt vrijdag bekend dat ze dit noodzakelijk vindt. De meeste andere lidstaten van de Europese Unie hebben nog geen maatregelen genomen.

Binnen de EU heeft alleen Italië mensen die vanuit China komen verplicht om met een test te bewijzen dat ze geen corona hebben. De Italiaanse premier Giorgia Meloni vroeg de andere lidstaten om dit beleid over te nemen omdat het anders niet effectief zou kunnen zijn.

De Europese gezondheidsautoriteiten kwamen donderdag bijeen om een gezamenlijke aanpak te bespreken naar aanleiding van het toegenomen aantal besmettingen in China. Het overleg leidde nog niet tot concrete maatregelen. "We moeten samen handelen en zetten onze discussie voort", zei de adviesgroep van de Europese Commissie, die bestaat uit de ministeries van Volksgezondheid van de lidstaten na afloop.

Ook Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zeiden het niet nodig te vinden om extra maatregelen te nemen, omdat in Europa al immuniteit is opgebouwd tegen de omikronvarianten die rondgaan in China. Bij de eerste testresultaten in Italië zijn nog geen nieuwe varianten aangetroffen.

