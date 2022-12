Minister: Italië voldoet aan alle eisen voor EU-coronageld

woensdag 28 december 2022 , 21:19

ROME (ANP) - Italië heeft aan alle 55 criteria voldaan om miljarden uit het Europese coronaherstelfonds te blijven ontvangen, zegt minister Raffaele Fitto voor EU-zaken. Het Zuid-Europese land is er onder meer in geslaagd een organisatie voor cyberveiligheid op te zetten en hervormingen in de publieke sector en het onderwijs in gang te zetten, schrijft de bewindsman.

Italië is in absolute cijfers de grootste ontvanger van steun uit het herstelfonds dat de 27 lidstaten van de Europese Unie in 2020 opzetten na de uitbraak van de coronapandemie. Rome kan in totaal ruim 191 miljard euro uit het fonds tegemoet zien, maar moet daarvoor wel hervormingen doorvoeren. Voor iedere tranche moet het land bepaalde doelen bereiken.

De vorige regering onder leiding van Mario Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank, tuigde een nationaal herstelplan op om aanspraak te maken op de EU-gelden. In september werd al bekend dat de Europese Commissie akkoord ging met de tweede miljardenuitkering aan het land. Toen werd er nog met enige zorg gekeken naar de koers die Italië zou inzetten onder de nieuwe regering onder leiding van de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni van de partij Fratelli d'Italia.

Delen

Terug naar boven