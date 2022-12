Rusland verbiedt verkoop olie aan deelnemers prijsplafond

dinsdag 27 december 2022 , 17:36

MOSKOU (ANP/RTR) - Vladimir Poetin verbiedt de verkoop van olie en olieproducten aan landen die een prijsplafond hebben ingesteld voor olie uit Rusland. Dat staat in een decreet dat de Russische president dinsdag ondertekende. Het verbod gaat in februari in en geldt minstens tot juli.

De Europese Unie, G7-landen en Australië stelden eerder deze maand een prijsplafond voor Russische olie in om de olie-inkomsten voor het Kremlin te beperken, zodat het land minder geld te besteden heeft voor inval in Oekraïne. Rusland heeft altijd al gedreigd met tegenmaatregelen.

De maatregel houdt in dat alleen olie die wordt verkocht tegen een prijs van 60 dollar per vat of minder kan worden geleverd. Als Russische olie voor een hogere prijs wordt verhandeld, mogen westerse bedrijven zoals rederijen of verzekeraars niet meewerken aan het vervoer.

Delen

Terug naar boven