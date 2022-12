Italië wil geen steun uit Europees noodfonds ESM

zaterdag 24 december 2022 , 11:49

Bron: © Liesbeth Weijs

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Italië zal geen gebruik maken van steun uit het Europese noodfonds ESM zolang de regering van Giorgia Meloni aan de macht is. De premier heeft dat gezegd in een interview op de Italiaanse televisie. Volgens Meloni is het fonds niet interessant voor Italië omdat de voorwaarden voor steun uit de pot erg streng zijn.

Het ESM, dat in Luxemburg is gevestigd, kan met gunstige leningen eurolanden te hulp schieten die in zwaar weer verkeren, zoals het eerder deed om Griekenland financieel overeind te houden. In de toekomst kan het fonds ook worden ingezet bij de herstructurering van probleembanken of de afwikkeling van faillissementen van dergelijke banken.

De uiterst rechtse en nationalistische Meloni, die eind september de Italiaanse parlementsverkiezingen won, liet zich in het verleden vaker kritisch uit over de Europese Unie en haar instellingen. Dit terwijl Italië na Griekenland de hoogste schuldenlast heeft van de Europese Unie. Ook kampt het Zuid-Europese land al jaren met lage economische groei en er zijn lange tijd weinig stappen gezet om hervormingen door te voeren.

Meloni's voorganger als premier, Mario Draghi, maakte wel een begin met hervormingen die de economie moeten laten groeien en zei een verantwoordelijk begrotingsbeleid na te streven. Maar niet iedereen is er gerust op dat Meloni zijn beleid blijft voortzetten. De financiële markten en andere eurolanden houden de koers van de Italiaanse regering daarom scherp in de gaten.

