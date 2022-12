Dier&Recht: 14 miljoen euro minder EU-subsidie naar vleesreclames

vrijdag 23 december 2022 , 9:52

AMSTERDAM (ANP) - In de jaarlijkse subsidieronde voor reclamecampagnes heeft de Europese Unie zo'n 14 miljoen euro minder toegekend aan vleesreclames dan vorig jaar. Daarmee is het geld dat naar deze reclames gaat ruim gehalveerd: van 27 miljoen euro naar 13 miljoen, signaleert stichting Dier&Recht in een onderzoek naar de jaarlijkse subsidies. De EU heeft 21 miljoen euro besteed aan de promotie van zuivel, 20 procent minder dan vorig jaar.

Over de gehele linie heeft de EU dit jaar minder geld uitgegeven aan reclamecampagnes dan vorig jaar. In totaal ging ruim 150 miljoen euro naar campagnes, een daling van zo'n 20 miljoen ten opzichte van jaar. Toch is het opmerkelijk dat het grootste deel bij vlees en zuivel is weggehaald, vindt directeur Frederieke Schouten van de stichting. Deze daling was niet te zien bij reclames voor bijvoorbeeld groente en fruit.

"Een stap in de goede richting", noemt Schouten het. "Maar het is tegelijkertijd absurd dat er wéér miljoenen euro's belastinggeld worden verspild aan reclames voor vlees en zuivel. Deze reclamesubsidies gaan lijnrecht in tegen de klimaat- en gezondheidsambities van de Europese Commissie en houden dierenleed op grote schaal in stand."

Verder heeft de EU nog ruim 37 miljoen euro toegekend aan campagnes waar zuivel- of vleesproducten een onderdeel van zijn, aldus Dier&Recht. Vorig jaar ging het om 39 miljoen euro. In totaal heeft de EU dus 71,5 miljoen euro besteed aan reclames met vlees, zuivel of promotie waar die producten een onderdeel van zijn.

Dier&Recht vindt het opvallend dat een groot deel van de vleescampagnes nog steeds gericht was op rood vlees. Dat terwijl "de EU juist die subsidies nog aanzienlijk wilde verlagen, omdat deze producten het risico op kanker vergroten".

De Europese Commissie schrijft dat de subsidieregeling voor reclamecampagnes in het leven is geroepen om de voedingsindustrie en de landbouw te helpen met het verkopen van hun producten op de competitieve wereldmarkt.

