Trouw: Europese Unie besteedt veel minder aan vleespromotie

vrijdag 23 december 2022 , 5:05

MEDIAWATCH (TROUW) - De Europese Unie gaf in 2022 de helft minder uit aan subsidies voor vleesreclames dan het jaar ervoor. Ook naar reclames voor zuivel ging minder geld, terwijl reclames voor andere producten, zoals groente en fruit, juist meer steun kregen. Dat blijkt volgens Trouw uit onderzoek van dierenbeschermingsorganisatie Dier&Recht, die de 153 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies voor voedselpromotie onder de loep nam.

"We zijn blij dat we eindelijk een daling zien", zegt campagneleider Erik Peschier. De subsidies voor vlees zijn al langer omstreden. De Europese Commissie had twee jaar geleden plannen om ze te schrappen, tot dit onder druk van de landbouwlobby en conservatieve partijen niet doorging. Volgens Peschier staan de subsidies haaks op de Europese klimaatdoelen. "Europa zou alleen subsidie moeten geven voor duurzame producten. Vlees en zuivel vallen daar volgens ons niet onder."

Toch is er volgens de Europese Commissie geen doelgericht beleid om minder subsidies aan vlees- en zuivelreclames te geven, benadrukt een woordvoerder vanuit Brussel.

