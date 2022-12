Afgezette ondervoorzitter EU-parlement blijft vastzitten

donderdag 22 december 2022 , 19:29

BRUSSEL (ANP) - De wegens Qatargate afgezette ondervoorzitter van het Europees Parlement blijft voorlopig vastzitten. De Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili wilde het onderzoek naar het corruptieschandaal verder thuis met een elektronische enkelband afwachten, maar de raadkamer heeft haar voorarrest met een maand verlengd.

Het voorarrest van twee andere verdachten, Kaili's Italiaanse partner Francesco Giorgi en de voormalige Italiaanse Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, werd vorige week al verlengd. De Griekse kon die dag vanwege een staking niet naar de rechtbank komen. Een vierde verdachte, ook Italiaan, zit met een elektronische enkelband thuis.

Kaili "werkt actief mee" aan het onderzoek, verzekerden haar raadslieden eerder donderdag tijdens een zitting van de raadkamer. Ze beweerde volgens haar advocaat dat ze niet wist dat haar partner met dubieuze bedoelingen geld verborg en het slechts hebben willen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, melden Griekse en internationale media. De 44-jarige Europarlementariër en voormalige nieuwslezer zou zich door Giorgi bedrogen voelen en onschuldig zijn.

De corruptieaffaire, die inmiddels Qatargate is gaan heten, draait om het kopen van invloed in het Europees Parlement door Qatar en Marokko. De vier verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, witwassen en het vormen van een criminele organisatie. Bij huiszoekingen vond de politie ongeveer anderhalf miljoen euro aan contanten. Bijna de helft daarvan trof ze aan in het huis van Panzeri, die geldt als de spil in de zaak. Een ander belangrijk deel zat in een koffer die Kaili aan haar vader zou hebben gegeven. Die werd daarmee betrapt in een Brussels hotel.

Kaili's advocaten maken zich al enkele dagen boos dat informatie uit het onderzoek van het Belgische Openbaar Ministerie bij journalisten terechtkomt. Dat hebben ze "op zo'n manier nog nooit meegemaakt". Het OM heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de lekken.

