Rechter in bodemprocedure: nareisbeperking onwettig

donderdag 22 december 2022 , 13:58

DEN HAAG (ANP) - Opnieuw heeft de rechter bepaald dat de nareisbeperking die het kabinet instelde om de asielstroom in te perken onwettig is. Dat staat in een vonnis van de rechtbank Den Haag in de bodemprocedure van een Turkse statushouder die zijn gezin naar Nederland wil halen.

"De rechtbank is van oordeel dat de nieuwe regeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind."

De rechter oordeelt dat aan de gezinsleden van de man een "machtiging tot voorlopig verblijf" moet worden verstrekt. Dat is een document waarmee het gezin Nederland, met twee kleine kinderen, kan inreizen.

Dit is de eerste keer dat de rechtbank een eindoordeel geeft over een besluit op grond van de nareismaatregel. Er is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

"Deze uitspraak is voor niemand een verrassing", laat Vluchtelingenwerk weten. "Het schuurt met de rechtsstaat om beleid te voeren waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat het niet mag. En het schuurt nog meer om daar ondanks uitspraken van rechters zo lang mogelijk mee door te gaan." De belangenorganisatie roept de staatssecretaris dan ook op om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter.

De voorzieningenrechter in Haarlem oordeelde op 5 december in de zaak van een Syrische vrouw ook al dat een wettelijke basis ontbrak voor de nareisbeperking. Haar gezinsleden moesten van de rechter meteen worden toegelaten in Nederland. Zij hoefden niet eerst een half jaar te wachten. Dat betrof een voorlopig oordeel.

Delen

Terug naar boven