Europese autoriteiten: ergste uitbraak vogelgriep ooit

BRUSSEL (ANP/AFP) - Europa beleeft "de meest verwoestende" uitbraak van vogelgriep in zijn geschiedenis. Volgens Europese gezondheidsautoriteiten zijn in een jaar ongeveer 50 miljoen vogels van besmette bedrijven afgemaakt. Het gaat hier dus niet om vogels die uit voorzorg werden gedood.

Tussen oktober 2021 en september 2022 zijn 37 Europese landen, waaronder Nederland, getroffen door vogelgriep. Er werden ruim 2500 uitbraken vastgesteld in pluimveebedrijven, melden de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Europese Unie. Daarnaast zijn er bijna 230 uitbraken gemeld bij in gevangenschap levende vogels en bijna 3900 bij wilde vogels.

Voor de eerste keer was er geen sprake van meerdere besmettingsgolven in een jaar, maar ging de uitbraak gewoon door omdat het virus ook in de zomer niet onder controle kon worden gebracht. En inmiddels zijn er vanaf september tot begin december al weer zeker 400 gevallen in achttien landen geteld.

De vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waarvoor waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig zijn, of ze in bedrijven leven, in dierentuinen of in het wild. Het risico voor mensen om besmet te raken, geldt als laag.

Een jaar geleden hadden Duitse onderzoekers al gewaarschuwd voor de ergste uitbraak van vogelgriep in Europa ooit. Zij stelden dat de problemen wijdverspreid zijn en er voorlopig "nog geen einde in zicht" is.

