Amazon ontloopt EU-boete door deal over mededingingszaak

dinsdag 20 december 2022

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie neemt genoegen met een aantal toezeggingen van webwinkelplatform Amazon om de Europese concurrentieregels beter na te leven. Door de deal ontsnapt Amazon aan een mogelijke miljardenboete. Het Amerikaanse bedrijf belooft geen gegevens van andere verkopers meer te gebruiken om zijn eigen merken te verbeteren en sommige verkopers niet langer voor te trekken.

De beloften van Amazon blijven vijf jaar geldig en enkele zeven jaar, hebben de commissie en het bedrijf afgesproken. De commissie heeft de toezeggingen vastgelegd en bindend gemaakt, zodat ze het bedrijf eraan kan houden. Als het dat niet doet, kan Brussel de afgewende boete alsnog meteen opleggen.

Het dagelijks bestuur van de EU, dat erop toeziet dat bedrijven wel eerlijk concurreren, opende in 2019 een onderzoek naar de praktijken van Amazon. Als dat definitief in het nadeel van Amazon was uitgevallen, had dat het bedrijf 10 procent van zijn wereldwijde jaaromzet kunnen kosten.

De zorgen van de commissie gingen onder meer over het gebruik van data van verkopers die op het platform hun producten aan de man brengen. Amazon zou producten die goed verkopen onder eigen merk namaken. Een andere klacht betrof Amazons omgang met de zogeheten buy box.

