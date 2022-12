Jetten: gasprijsplafond onverantwoord maar blij met samen inkopen

dinsdag 20 december 2022 , 9:35

gewijzigd

RUSSEL (ANP) - Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is "heel blij" dat de EU gezamenlijk gas kan gaan inkopen nu de EU-ministers een deal hebben gesloten over een gasprijsplafond. Gezamenlijk kunnen inkopen is "de grote winst" van het akkoord over een marktmechanisme om prijspieken tegen te gaan, dat "potentieel onveilig" is voor de gasleverantie, zei de bewindsman in Brussel.

Nederland zal zeker optrekken met Duitsland om de gasopslag ook de volgende winter tijdig gevuld te krijgen en te zorgen voor extra voorraden vloeibaar gas (lng), zei Jetten na afloop van het zoveelste overleg over een ‘marktcorrectiemechanisme’. Na weken onderhandelen stemde maandag toch een grote meerderheid in met een maximumprijs op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt.

Jetten onthield zich bij de stemming. De D66’er vindt het "onverantwoord" dat het mechanisme in februari in werking treedt terwijl twee weken later pas een analyse verschijnt over de gevolgen. "Ik ben bezorgd over de potentiële verstoring op de Europese energiemarkt, de financiële implicaties en vooral de leveringszekerheid voor Europa. En ik hoop dat deze zorgen straks ongegrond blijken", aldus Jetten. Als uit de analyse zou blijken dat de ingreep "toch onverstandig is" dan zou de Europese Commissie "haar verantwoordelijkheid" moeten nemen. Jetten sluit niet uit dat het mechanisme dan toch niet zal worden ingezet.

Nederland was van het begin af aan tegen ingrijpen in de marktwerking. Maar volgens Jetten heeft "het Nederlandse team" toch nog meer waarborgen kunnen uitonderhandelen zodat bij ongewenste neveneffecten van een maximumhandelsprijs het mechanisme ook meteen wordt gedeactiveerd. Bijvoorbeeld omdat gasleveranciers op jacht naar hogere verkoopprijzen de EU links laten liggen. Of omdat de gasvraag flink toeneemt. Op 1 november volgend jaar wordt bekeken of het systeem goed werkt en misschien moet worden verlengd.

Delen

Terug naar boven