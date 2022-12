Fraudebestrijder EU: vergoedingenmisbruik staat los van Qatargate

vrijdag 16 december 2022 , 18:53

BRUSSEL (ANP) - De verdenkingen tegen twee Europarlementariërs van fraude met vergoedingen hebben niets te maken met het corruptieschandaal dat Qatargate is gaan heten. Ook al is een van de twee de afgezette ondervoorzitter Eva Kaili, de prominentste verdachte in die laatste affaire. "Er is geen verband", zegt de directeur van de Europese fraudebestrijdingsdienst OLAF die de vergoedingsfraude aan het licht heeft gebracht.

Op grond van het onderzoek van OLAF naar Kaili en haar landgenote Maria Spyraki wil het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) hen gaan vervolgen voor gesjoemel met de vergoeding die ze krijgen voor hun assistenten. Kaili zit al vast omdat ze omgekocht zou zijn door Qatar. Spyraki staat buiten dat schandaal en houdt vol ook correct te zijn omgesprongen met de vergoedingen.

OLAF heeft het Europees Parlement naar aanleiding van Kaili's en Spyraki's gedrag "financiële en disciplinaire aanbevelingen" gedaan. De dienst zou bijvoorbeeld hebben kunnen aangeraden om verkeerd besteed geld terug te vorderen en de twee Europarlementariërs taken of bevoegdheden te ontnemen. OLAF werkt daarnaast aan een "bestuurlijke aanbeveling" voor het parlement.

De fraudebestrijdingsdienst volgt Qatargate en het onderzoek van het Belgische Openbaar Ministerie "op de voet", laat OLAF weten. De dienst waakt tegen misbruik van EU-gelden en dus ook corruptie en heeft de taak daarnaar onderzoek te doen. OLAF staat dan ook "in contact met de Belgische autoriteiten".

