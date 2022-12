Weer prestigieuze Europese prijs voor Zelenski en Oekraïners

vrijdag 16 december 2022 , 16:50

Bron: European Commission

AKEN (ANP) - De Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn landgenoten hebben opnieuw een prestigieuze internationale prijs toegekend gekregen. Ze krijgen komend jaar de Karelsprijs, een onderscheiding voor mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de eenwording van Europa.

Zelenski en het Oekraïense volk verdedigen niet alleen zichzelf, maar ook Europa en de Europese waarden, vindt de jury. Oekraïne hoort bij Europa en verdient dat het snel aan de slag kan met onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie, stelt zij.

Zelenski en de Oekraïners krijgen veel lof voor hun optreden sinds de Russische invasie. Ze kregen eerder al onder meer de Sacharovprijs, de mensenrechtenprijs van het Europees Parlement.

De Karelsprijs is vernoemd naar Karel de Grote en geldt als een van de belangrijkste onderscheidingen in Europa. De prijs bestaat uit een oorkonde en een medaille met de beeltenis van de vermaarde heerser en wordt elk jaar op Hemelvaartsdag in het Duitse Aken uitgereikt.

Karel de Grote (742-814) bracht in zijn rijk de volkeren van de Ebro in het tegenwoordige Spanje tot de Elbe in het huidige Duitsland samen. De Karelsprijs werd in 1950 voor het eerst uitgereikt. Onder de winnaars zijn paus Franciscus, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, koningin Beatrix (1996) en Joseph Luns (1967).

