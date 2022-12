Hofvijver december: Europees jaaroverzicht, 2022 ‘succesvol met een bijsmaak’

maandag 19 december 2022 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - ‘Het ongenoegen onder de Europese bevolking over de Europese Unie is een factor waar meer rekening mee moet worden gehouden. Ondanks of misschien juist dankzij Oekraïne’. Dat is de centrale boodschap van het decembernummer van de Hofvijver, dat vandaag verschijnt. Het is een traditionele Europa Special, waarin de balans wordt opgemaakt van de EU na crisisjaar 2022.

In de Hofvijver maken we de balans op van diverse EU-instellingen. "Het Europees Parlement kende een roerig jaar." Rik de Ruiter neemt ons mee terug naar de verkiezing van Metsola, de nasleep van COVID-19 en beoogde hervorming van de kiesakste die het Parlement wil doorvoeren. Jan Werts concludeert dat door de geopolitieke situatie met Rusland de Raad eindelijk onder ogen kwam hoe strategische en economische belangen verwikkeld zijn. "Nu weten we dat vrijhandel echt geen democratie meebrengt."

2022 markeert tevens het jaar waarin hevige discussies over de komst van een digitale euro oplaaiden. Op welke manier kan deze worden vormgegeven en welke rol speelt de ECB hierin? Annelieke Mooij legt uit wat het klimaatakkoord hiermee te maken heeft.

Voor de Europa-fanaat of geïnteresseerde heeft onze redactie zich verdiept in de belangrijkste nieuwsfeiten van 2022, het Tsjechisch en aankomend Zweeds voorzitterschap, Europese defensie en successen van Nederlandse Europarlementariërs. Kortom, met een EU-knal het jaar uit!

