Brussel schermt met sancties na Twitter-schorsing journalisten

vrijdag 16 december 2022 , 13:58

Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

BRUSSEL (ANP) - Twitter moet vrezen voor Europese strafmaatregelen als het journalisten van het sociale medium blijft weren, waarschuwt de Europese Commissie. De berichten over de tijdelijke Twitter-verbanning van verslaggevers zijn "verontrustend", twittert Eurocommissaris Vera Jourova.

Journalisten van onder meer de Amerikaanse media CNN, The New York Times en The Washington Post is donderdag door Twitter-baas Elon Musk voor zeven dagen een toegangsverbod opgelegd. Veel van de verbannen journalisten berichtten de afgelopen dagen over het Twitteraccount dat de privéjet van Elon Musk volgt en om die reden deze week ook geschorst werd.

De EU heeft onlangs nieuwe regels ingevoerd om de persvrijheid en andere rechten van gebruikers op internetplatforms zoals Twitter te beschermen. En er komt een nieuwe Europese wet voor persvrijheid aan, brengt Jourova in herinnering. Aan dat eerste pakket nieuwe regels moet Twitter zich waarschijnlijk tegen maart volgend jaar al houden, op straffe van boetes.

"Elon Musk moet dat besefffen", aldus Jourova. "Er zijn rode lijnen. En sancties, binnenkort."

