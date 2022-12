Regering Slowakije gevallen na motie van wantrouwen

donderdag 15 december 2022 , 19:45

Bron: The Council of the European Union

BRATISLAVA (ANP/BLOOMBERG) - De minderheidsregering van Slowakije is gevallen nadat het parlement een motie van wantrouwen had aangenomen. De oppositie verwijt de coalitie van premier Eduard Heger dat ze niet in staat is om de stijgende energieprijzen in het land tegen te gaan. De centrumregering gaat nu in demissionaire vorm verder tot duidelijk is hoe de politieke impasse in Slowakije kan worden opgelost.

De motie van wantrouwen was aangevraagd door de libertaire partij SaS, die in september zelf uit de coalitie is gestapt. Daardoor moest Heger door met een minderheidsregering. Sindsdien lukt het nauwelijks om nieuwe wetgeving aangenomen te krijgen en er is ook nog geen goedgekeurde begroting voor 2023. Van de 150 parlementariërs hebben er 78 geen vertrouwen meer in de regering.

Nu de regering is gevallen is het aan de president om te bepalen wat er nu moet gebeuren. Omdat het parlement zeer verdeeld is wordt het lastig om een coalitie te vinden die wel een meerderheid heeft. Vervroegde verkiezingen zijn een optie, maar daar is wel eerst een aanpassing van de grondwet voor nodig. De eerstvolgende verkiezingen staan gepland voor februari 2024.

