Corruptieschandaal: nieuwe verdenking tegen ex-ondervoorzitter EP

vrijdag 16 december 2022 , 9:05

gewijzigd

Bron: PDC

LUXEMBURG (ANP) - Er is een nieuwe verdenking tegen de prominentste verdachte in het omkopingsschandaal in het Europees Parlement. De opgepakte en inmiddels afgezette ondervoorzitter Eva Kaili wordt ook verdacht van sjoemelen met de vergoeding voor haar personeel, zegt het Europees Openbaar Ministerie (EPPO).

Het EPPO vraagt het Europees Parlement om de parlementaire onschendbaarheid van de Griekse sociaaldemocraat Kaili op te heffen, zodat ze kan worden vervolgd. Hetzelfde geldt voor een tweede Griekse Europarlementariër, de christendemocraat Maria Spyraki.

De Europese aanklager heeft een belastend rapport ontvangen van de Europese fraudebestrijdingsdienst OLAF over Kaili en Spyraki. Ze zouden hebben gefraudeerd met EU-geld. Het gaat om de vergoeding voor Europarlementariërs, en dan in het bijzonder de vergoeding voor hun assistenten, meldt het EPPO.

Kaili zit sinds vrijdag in een Belgische gevangenis omdat ze omgekocht zou zijn door twee landen, volgens Belgische media Qatar en Marokko, die het parlement wilden beïnvloeden. Haar onschendbaarheid als Europarlementariër was daarbij geen belemmering omdat de politie haar vader en vervolgens haarzelf op heterdaad met honderdduizenden euro's aan contanten betrapte.

Spyraki ziet haar onschendbaarheid juist graag opgeheven, laat ze weten. "Om aan te tonen dat ik het Europees Parlement geen euro tekort heb gedaan." Ze heeft in ieder geval niets te maken met Qatargate, bezweert de Griekse. De zaak draait volgens haar om de vergoeding voor een voormalige assistent van haar "die een ernstig persoonlijk probleem heeft gehad en een aantal keer afwezig is geweest bij vergaderingen van het Europees Parlement".

Het parlement is meteen aan de slag gegaan met het verzoek van de Europese aanklager, zeggen ingewijden. Het zou mogelijk half januari over de intrekking van de onschendbaarheid van de twee leden kunnen stemmen.

Europarlementariërs worden in principe beschermd tegen vervolging door justitie zodat ze daarmee niet onder druk kunnen worden gezet maar vrij hun werk kunnen doen.

Delen

Terug naar boven