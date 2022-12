ECB-baas Lagarde ziet langer hoge inflatie door sterke economie

donderdag 15 december 2022 , 15:31

FRANKFURT (ANP) - De inflatie blijft waarschijnlijk veel langer hoog dan de Europese Centrale Bank (ECB) eerder voorzag. De hoge vraag van consumenten naar producten en diensten maakt die duurder en de in veel eurolanden zeer krappe arbeidsmarkt stuwt de lonen op, zei ECB-president Christine Lagarde donderdag.

Ook de hoge energieprijzen blijven waarschijnlijk een probleem, aangezien de oorlog in Oekraïne nog niet voorbij is. De effecten daarvan worden in steeds meer prijzen doorgerekend en dat leidt ertoe dat prijzen over een steeds breder vlak stijgen. De inflatie is daardoor niet meer alleen gebaseerd op enkele categorieën.

De ECB stelt dan ook dat de rente zal moeten blijven stijgen om de economie ver genoeg af te remmen. Volgens Lagarde betekent dit dat de komende rentevergaderingen de rente waarschijnlijk ook nog met stappen van een half procentpunt omhoog gaan. De ECB neemt begin februari een volgend rentebesluit en daarna nog drie keer in de eerste helft van 2023.

Lagarde benadrukte de noodzaak voor "volhardendheid" en het vasthouden aan de ingezette koers. Daar is brede steun voor bij de beleidsbepalers van de ECB. Pas als de inflatie duidelijk een neergaande lijn heeft ingezet zullen er geen verdere verhogingen meer volgen. Verder zal de centrale bank de rente pas weer verlagen als duidelijk is dat een inflatie van 2 procent in zicht komt.

De sterke uitspraken van de ECB en Lagarde zorgden voor dalende beurzen. Rond de publicatie van het rentebesluit werd een neergang ingezet. Als de rente omhooggaat, verdwijnt er geld van de beurs en zullen bedrijven doorgaans minder investeren.

Delen

Terug naar boven