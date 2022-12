Rutte zal Qatargate op EU-top niet aansnijden

donderdag 15 december 2022 , 12:15

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte is niet van plan het schandaal over omkoping in het Europees Parlement op de EU-top in Brussel te bespreken. Er is nog geen aanleiding toe en het zou ook niets uithalen om bijvoorbeeld de EU-landen te vragen na te gaan of zij ook doelwit waren, vindt hij.

Een van de opgepakte verdachten in de corruptiezaak heeft bekend dat Qatar en Marokko invloed kochten in het Europees Parlement. Maar Europarlementariërs vragen zich ook af of de Europese Commissie en de EU-landen zelf wel helemaal schone handen hebben. Wie de Europese besluitvorming wil beïnvloeden doet er verstandig aan het ook via de machtige spelers in de Europese besluitvorming te proberen.

"Het is echt een zaak van het Europees Parlement", onderstreepte Rutte bij aankomst op de top. "Laten we eerst uitzoeken wat er nou precies aan de hand is. Als het dan verder zou inktvlekken naar anderen moeten we er natuurlijk opnieuw naar kijken."

Rutte sluit niet uit dat het schandaal verder uitdijt, want dat kan nu eenmaal nooit. "Het zou kunnen dat het zich uitspreidt naar andere fracties in het Europees Parlement", oppert hij. Zijn eigen liberale fractie, vooralsnog buiten schot, moet ook niet te vroeg juichen, heeft hij hun voorgehouden.

De lidstaten hebben "allemaal systemen" om corruptie tegen te gaan, verzekert de premier. "En dat gebeurt natuurlijk permanent." Een extra oproep aan de regeringen om hun zaken op orde te brengen heeft ook weinig zin, meent hij. "En dan gaat het gebeuren, wou je zeggen."

Als er meer aan het licht komt wil Rutte verder zien. "Je kunt nooit 100 procent uitsluiten dat er toch ergens een koffer met geld naar iemand is gegaan."

