EU-parlementsvoorzitter ontstemd over Schengen-veto voor Bulgarije

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, is niet te spreken over de weigering van andere lidstaten om Bulgarije en Roemenië te laten toetreden tot de Schengenzone van 26 Europese landen waarbinnen zonder grenscontroles gereisd kan worden. "Het was zo teleurstellend dat de ministers vorige week opnieuw de hoop van miljoenen Europeanen de bodem hebben ingeslagen", hield zij de EU-leiders op hun top in Brussel voor, zonder namen te noemen. Nederland blokkeert Bulgarije en Oostenrijk allebei de landen.

Metsola wees erop dat beide landen al sinds 2011 voldoen aan de eisen om te kunnen toetreden. De Europese Commissie, die nagaat of een land bijvoorbeeld zijn grensbewaking op orde heeft, zette toen het licht op groen. "Dat is meer dan elf jaar geleden. Dat is te lang", aldus Metsola.

Volgens Nederland is Bulgarije ondanks de evaluatie van de commissie niet klaar voor Schengen. Den Haag wil dat het land eerst meer doet om corruptie en georganiseerde misdaad te bestrijden. Het koppige verzet van Nederland en Oostenrijk zorgde vorige week, toen de EU-asielministers moesten besluiten over toetreding van de twee landen plus Kroatië, voor "een zekere verbittering in de zaal", aldus een EU-bron. Met toetreding van Kroatië kon wel iedereen instemmen.

Parlementsvoorzitter Metsola haalde de Roemeense president aan om haar ongenoegen kracht bij te zetten. "Klaus Iohannis sprak ooit over de grenzen die we opwerpen in de hoofden van mensen. Dat het veel langer duurt om die te ontmantelen. Hij had gelijk. Wij zijn een unie met een trotse geschiedenis van het neerhalen van muren en het samenbrengen van mensen", aldus de Maltese. Ze riep op de zaak "te fixen, nu".

De Bulgaarse premier Rumen Radev doet ook een beroep op zijn collega's om zijn land tot het Schengengebied toe te laten. "We zijn zeer toegewijd aan het beveiligen van onze grens". Hij verwees naar de drie Bulgaarse politieagenten die onlangs zijn omgekomen bij het bewaken van de buitengrens van de EU.

