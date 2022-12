Polen frustreert EU-top met nieuw veto op minimumtaks

donderdag 15 december 2022 , 10:59

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Polen houdt tot verbijstering van de andere EU-landen met een nieuw veto de invoering tegen van een minimumbelasting voor grote multinationals. Ingewijden verwachten dat de Poolse premier Mateusz Morawiecki de kwestie, waarvan iedereen dacht dat die was opgelost, aan de orde stelt op de EU-top in Brussel. Ook premier Mark Rutte houdt daar rekening mee, maar hij richt de aandacht liever op het handelsconflict met de Verenigde Staten en op de Europese migratieproblemen.

De belastingmaatregel maakt deel uit van een pakket, waardoor ook 18 miljard euro steun aan Oekraïne, een strafkorting op EU-subsidies voor Hongarije en het coronaherstelplan van dat land geblokkeerd zijn. Het pakket zou woensdagavond in Brussel ondertekend worden, nadat de lidstaten er maandagavond tot hun opluchting in waren geslaagd Hongarije, dat het pakket eerst blokkeerde, over de streep te trekken door in te stemmen met een lagere strafkorting op subsidies in verband met corruptie.

De andere lidstaten zijn volgens diplomaten "onaangenaam" verrast door de weigering te elfder ure van Polen om het pakket te tekenen. Het land hield een besluit over de invoering van een minimumtarief voor winstbelasting van 15 procent voor grote bedrijven in de EU eerder al maandenlang tegen. Warschau ging in juni uiteindelijk akkoord nadat zijn coronaherstelplan, goed voor 36 miljard aan goedkope leningen en subsidies, door de Europese Commissie werd goedgekeurd. Vervolgens nam Hongarije onverwacht het veto-stokje over.

Rutte wijst erop dat "het belangrijkste punt" voor de EU-leiders "natuurlijk de relatie met Amerika" is nu Europese bedrijven door Amerikaanse klimaatsubsidies op achterstand dreigen te raken. "En natuurlijk het grote vraagstuk van migratie."

Rutte en zijn collega's gaan kijken of het onverwachtse onheil voor de pakketdeal "vanmorgen is opgelost achter de schermen". Polen "dringt nu Hongarije naar de voorgrond", constateert hij. Daardoor kan de moeizame verhouding met Boedapest, die de afgelopen toppen al veel tijd van de leiders vroeg, toch weer op hun bord belanden.

