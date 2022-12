Oekraïne en economie domineren ook laatste EU-top van 2022

donderdag 15 december 2022 , 8:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte en zijn EU-collega’s houden hun laatste top van 2022. Oekraïne en economie domineren ook nu, tien maanden na de Russische inval, nog de agenda en zullen dat de komende maanden wel blijven doen.

De wintertop in Brussel is traditioneel twee dagen, maar de vrijdag is geschrapt. De 27 regeringsleiders en staatshoofden zijn al in de Belgische hoofdstad omdat ze er woensdag met de leiders van tien Zuidoost-Aziatische landen 45 jaar samenwerking hebben gevierd.

Donderdag beginnen ze zoals gebruikelijk met een ontmoeting met de voorzitter van het Europees Parlement. Dat wordt doorgaans een beetje als een ‘moetje’ beschouwd. Maar nu zijn alle ogen gericht op het parlement en zijn huidige voorzitter Roberta Metsola vanwege een omkoopschandaal waarbij WK-gastland Qatar en onder anderen een inmiddels onttroonde vicevoorzitter zijn betrokken. Mogelijk zal Metsola iets meer onthullen over wat er gaande is.

Vanaf 10.00 uur overleggen de leiders over de actualiteit. Over Oekraïne en veiligheid, over de economische ontwikkelingen en gevolgen van de energiecrisis in Europa. Over de gespannen handelsrelatie met de Verenigde Staten, en over migratie.

De top wordt afgerond met een (werk)diner. Er zijn afsluitende persconferenties, maar op welke momenten is nog niet bekend.

