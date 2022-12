Drie verdachten corruptierel Europees Parlement blijven in cel

woensdag 14 december 2022 , 18:46

BRUSSEL (ANP) - Drie van de vier verdachten in het schandaal over het kopen van invloed in het Europees Parlement blijven voorlopig in de cel. Een vierde mag tot nader order naar huis, maar dan wel met een enkelband, heeft de rechtbank in Brussel besloten.

De voormalige Italiaanse Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, die geldt als spil in de corruptie-affaire, blijft in voorlopige hechtenis, meldt het Openbaar Ministerie. Dat geldt ook voor Francesco Giorgi, de partner van de verdachte die het meeste opzien baarde. Deze Eva Kaili, die een van de veertien vicevoorzitters was van het parlement, miste volgens persbureau AFP de zitting door een staking van gevangenbewaarders. Zij hoort volgende week donderdag of ze vast blijft zitten.

De vierde arrestant, lobbyist Nicolo Figà-Talamanca, mag wel gaan. Hij blijft wel onder elektronisch toezicht.

