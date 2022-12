Ontwikkelingslanden boos weg uit overleg op VN-top biodiversiteit

woensdag 14 december 2022 , 18:03

MONTREAL (ANP/AFP) - De onderhandelingen op de VN-biodiversiteitstop in het Canadese Montreal verlopen moeizaam. Vertegenwoordigers van armere landen zijn boos weggelopen uit een overleg over een van de gevoeligste onderwerpen: financiering. Want het behoud van de soortenrijkdom op aarde kost vele miljarden en daarvoor bestaat nu geen afzonderlijk fonds.

Landen waar de inkomens laag zijn, willen dat hiertoe een nieuw fonds wordt opgericht. Rijkere landen zien liever dat allerlei bestaande fondsen worden aangepast, zodat ze bijdragen aan de biodiversiteit.

De discussie doet denken aan een soortgelijk meningsverschil tussen arm en rijk tijdens de klimaattop die vorige maand in Sharm-el-Sheikh werd gehouden. Daar in Egypte ging het om de vraag of er een afzonderlijk fonds moet komen om in arme landen schade te vergoeden die het gevolg is van de opwarming van de aarde. Na aanvankelijk verzet gingen de rijke, geïndustrialiseerde landen, waaronder de lidstaten van de Europese Unie, toch akkoord met de oprichting van een nieuw schadefonds. Over de omvang en invulling werd echter nog niks besloten.

Volgens een woordvoerder van het VN-milieuprogramma verslechterde de sfeer tijdens een overleg op de zogeheten COP15 toen het voorstel voor een wereldwijd biodiversiteitsfonds op tafel kwam. Een compromis daarover lijkt nog ver weg.

De top waar bijna alle landen ter wereld aan deelnemen wordt in Canada gehouden, maar China is de voorzitter. Dat land probeert met een vergadering van alle delegatieleiders de sfeer te verbeteren. Doel van de top is een flinke verbetering van het VN-biodiversiteitsverdrag, zodat de sterke achteruitgang van de soortenrijkdom op aarde wordt gestopt.

