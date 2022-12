Zelenski roept bij ontvangst Sacharov-prijs op tot steun voor tribunaal

woensdag 14 december 2022 , 14:41

STRAATSBURG (ANP) - President Volodimir Zelenski van Oekraïne heeft tijdens de uitreiking van de Sacharovprijs 2022 van het Europees Parlement per video opgeroepen tot steun voor een internationaal tribunaal dat de oorlogsmisdaden door Rusland in Oekraïne moet behandelen. Eerder deze week zei minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zich te gaan inspannen om zo'n tribunaal op te richten en dat naar Nederland te willen halen.

Het Europees Parlement riep het "moedige volk van Oekraïne en zijn leiders" uit tot winnaars van de Sacharovprijs, die in Straatsburg werd ontvangen door Oekraïense vertegenwoordigers van de president, zijn burgers en maatschappelijke organisaties.

Voorafgaand aan de speech vroeg Zelenski een minuut stilte voor alle Oekraïense mannen, vrouwen en kinderen die zijn omgekomen in de oorlog. Daarna zei hij: "We moeten nu handelen, niet wachten tot de oorlog voorbij is, om al degenen die hem hebben ontketend voor het gerecht te brengen en herhaling van agressie te voorkomen. Dit zal de meest effectieve bescherming zijn van vrijheid, mensenrechten, de rechtsstaat en andere gemeenschappelijke waarden. "

Parlementsvoorzitter Roberta Metsola bracht hulde aan de moed van het Oekraïense volk. Ze herhaalde dat de EU achter Oekraïne blijft staan. "Het Oekraïense volk voert niet alleen een onafhankelijkheidsoorlog, maar ook een waardenoorlog. De waarden die ten grondslag liggen aan ons leven in de Europese Unie. We hebben al lang de luxe om elke dag als vanzelfsprekend te beschouwen."

De winnaar van de Sacharovprijs krijgt 50.000 euro. De prijs is vernoemd naar Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov en wordt sinds 1988 toegekend. Vorig jaar ging de prijs naar de gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Zijn dochter kwam in zijn plaats de prijs in ontvangst nemen.

