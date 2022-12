Rutte wil Zuidoost-Azië meekrijgen in oppositie tegen Rusland bij EU-ASEAN top

woensdag 14 december 2022 , 15:14

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Door Rusland voor te stellen als kolonisator en Oekraïne als slachtoffer van zijn veroveringsdrang kan de Europese Unie Zuidoost-Aziatische landen winnen voor de strijd tegen Rusland, denkt premier Mark Rutte. Dat raakt een snaar, want alle landen van de zogeheten ASEAN waren zelf ooit kolonie, zegt Rutte bij aankomst op de EU-ASEAN-top in Brussel.

Indonesië en de Filipijnen hebben de Russische inval in Oekraïne veroordeeld, maar dat geldt lang niet voor alle tien de ASEAN-landen. Laat staan dat ze de sancties tegen Rusland steunen of het speciale Oekraïne-tribunaal waarvoor onder meer Nederland pleit.

"Dit is natuurlijk in feite gewoon een kolonisatie-oorlog van Rusland richting Oekraïne", zegt Rutte. Als de EU dat uitlegt, zijn Aziatische en ook Afrikaanse landen daar volgens hem ontvankelijk voor. Hij hoopt hen zo "in ieder geval om te beginnen" zover te krijgen de VN-resolutie te steunen die de Russische invasie veroordeelt. "Het zal vandaag niet lukken om heel veel verder te komen. Dat gaat natuurlijk stap voor stap."

Nederland heeft zelf ook een koloniaal verleden in met name Indonesië, het voormalige Nederlands-Indië, maar dat zit volgens Rutte niet in de weg. "De relaties zijn heel erg goed en Indonesië laat op geen enkele manier merken dat dat een thema is." Nederland kan juist een belangrijke rol spelen in de verstandhouding tussen de EU en de ASEAN, want het is "echt een grote speler" in Zuidoost-Azië. "Dus in die zin moet ik mijzelf misschien ook niet te klein maken", zei Rutte met een knipoog.

De EU-leiders hopen op de top ook hun afhankelijkheid van vooral China te verminderen door de economische banden met Zuidoost-Azië aan te halen. Rutte verwijst naar de jacht op mondkapjes en handschoenen tijdens de coronapandemie, maar ook "bouwstenen voor medicijnen, hightech - daarvoor zijn die internationale waardeketens van groot belang. Daar is deze regio heel groot en belangrijk in en dat wordt ook steeds groter."

De leiders van de 27 EU-landen en tien ASEAN-landen zijn voor het eerst op een top bijeen. Ze vieren dat de beide regionale samenwerkingsverbanden 45 jaar betrekkingen onderhouden.

Sommige landen in Zuidoost-Azië werden ooit volledig gekoloniseerd door westerse mogendheden, andere leden op andere manieren onder het kolonialisme. In met name het zuiden van Azië, in Afrika en in Latijns-Amerika leeft de strijd tegen het kolonialisme nog sterk.

