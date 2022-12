Nederland mag van de Commissie twaalf miljoen euro brexitsteun aan vissers geven

woensdag 14 december 2022 , 13:54

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stemt in met 12 miljoen euro staatssteun voor Nederlandse vissers die in de eerste maanden van 2021 verliezen hebben geleden omdat ze minder vis mochten vangen vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Daardoor waren de visquota gereduceerd.

Geregistreerde schipeigenaren die voor de subsidies in aanmerking komen, krijgen 50 procent compensatie voor hun omzetverlies tussen 1 januari en 31 maart ten opzichte van dezelfde periode in 2019, of het gemiddelde van de vijf jaar daarvoor. De maximale uitkering bedraagt 300.000 euro per schip en 900.000 euro per begunstigde. Het subsidieprogramma loopt tot 1 juni 2023.

Delen

Terug naar boven