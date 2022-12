Von der Leyen wil grondstoffenclub met VS als wapen tegen China

woensdag 14 december 2022 , 12:12

Bron: Anna Uciechowska/Wikimedia

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen stelt de oprichting voor van een "grondstoffenclub" met de Verenigde Staten om het monopolie van China op grondstoffen die het Westen nodig heeft voor de groene transitie te doorbreken. Tegelijk stelt ze dat de EU haar regels voor staatssteun "voor enkele jaren" moet versoepelen om Europese overheidsinvesteringen in de verduurzaming van de economie te vergemakkelijken.

Ze schrijft dat in een brief aan de 27 EU-leiders die donderdag in Brussel bijeen zijn. Von der Leyen stelt een vierpuntenplan voor om te zorgen dat ondanks de hoge energieprijzen en de onzekerheden rond de oorlog in Oekraïne de beoogde verduurzaming in Europa niet in gevaar komt. De EU heeft afgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn. Volgens Von der Leyen moet de inzet van hernieuwbare energiebronnen worden opgevoerd. Ze vindt ook dat er meer Europees geld nodig is om landen die onvoldoende financiële draagkracht hebben te helpen met een snellere overgang naar een schonere economie.

Hoe Europa het hoofd moet bieden aan de huidige economische uitdagingen staat hoog op de agenda van de EU-top. De hoge energieprijzen ondermijnen de Europese concurrentiekracht op het wereldtoneel, schrijft de commissievoorzitter, en veel bedrijven zijn gedwongen hun toekomstige investeringsbeslissingen te heroverwegen. Brussel is bezorgd dat veel ondernemingen hun activiteiten zullen verplaatsen naar buiten de EU, wat gevolgen zou kunnen hebben voor hele toeleveringsketens.

