Rutte: berichten corruptie Europees Parlement zeer zorgwekkend

dinsdag 13 december 2022 , 23:35

Bron: The Council

DEN HAAG (ANP) - De berichten over corruptie binnen het Europees Parlement zijn "zeer zorgwekkend", zegt minister-president Mark Rutte. Een van de verdachten is de Griekse sociaaldemocrate Eva Kaili. Zij was een van de veertien vicevoorzitters van het Europees Parlement.

Het is nu vooral een zaak van de Belgische justitie, aldus de premier tijdens een debat in de Kamer over de EU-top later deze week. Hij wilde niet verder op de zaak ingaan. Ook over mogelijke gevolgen van de zaak wilde hij niet speculeren. Qatar zou volgens mediaberichten mogelijk betrokken zijn bij de omkoping van een aantal Europarlementariërs.

Rutte steunt het plan van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie om een ethische instantie op te richten voor de EU-instellingen. "Zo'n instantie is nodig", aldus de premier. Die past binnen de manier van besturen van de EU en de Nederlandse transparantieagenda, zei hij.

Justitie in België doet al meer dan vier maanden onderzoek naar omkooppraktijken en witwassen in het parlement. Er zijn al verschillende huiszoekingen geweest. Ook zijn kantoren van medewerkers van het parlement uitgekamd. Er is honderdduizenden euro's aan cash in beslag genomen. Er zijn zes mensen opgepakt van wie twee weer zijn vrijgelaten.

Partijen in de Tweede Kamer pleiten voor meer openheid binnen het Europees Parlement. Een meerderheid wil dat het kabinet in Brussel gaat pleiten voor "grondige herziening van de integriteitssystemen" van de EU-instellingen om zo de transparantie te bevorderen.

