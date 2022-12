Nog geen deal EU-energieministers over gasprijsplafond, Jetten wel optimistisch

dinsdag 13 december 2022 , 21:39

BRUSSEL (ANP) - Energieminister Rob Jetten is optimistisch dat volgende week een EU-akkoord kan worden gesloten over een maximumprijs voor gas. Na een dag onderhandelen in Brussel met zijn Europese collega's zei hij dat er "enorme vooruitgang" is geboekt om tegemoet te komen aan de zorgen van Nederland over leveringszekerheid. De 27 landen werden het dinsdag nog niet eens, maar volgens Jetten worden de komende dagen benut om achter de schermen een compromis te smeden.

De lidstaten proberen het al weken eens te worden over een gasprijsplafond. De Europese Commissie heeft een "correctiemechanisme" voorgesteld dat automatisch in werking zou moeten treden als de prijs op de gastermijnmarkt in Amsterdam gedurende een bepaald aantal dagen achter elkaar boven een van tevoren vastgesteld prijsplafond blijft pieken. Jetten zei na afloop dat het overleg constructief was geweest. Hij heeft naar eigen zeggen voor het eerst begrip gemerkt bij andersdenkende lidstaten voor landen als Nederland die huiveren voor marktingrijpen.

Bij een prijsplafond bestaat het risico dat leveranciers elders dan in de EU hun gas gaan verkopen, is de Nederlandse zorg. Volgens Jetten zijn er nu afspraken gemaakt dat het correctiemechanisme "wordt uitgezet" zodra dat het geval is. Nu moet er volgens hem vooral worden gewerkt aan een akkoord over "wanneer het mechanisme wordt aangezet". "Er zijn verschillende kampen", aldus Jetten, die van elkaar verschillende maximumprijzen voor ogen hebben.

Jetten zei dat het prijsmechanisme "een van de meest impactvolle" is van alle maatregelen die de EU de afgelopen tien maanden heeft getroffen om de hoge energieprijzen in toom te houden en om goed voorbereid de winter in te gaan.

De felste voorstanders van een zo laag mogelijk prijsplafond blokkeren intussen nog andere mogelijkheden om de gasprijs te drukken, zoals gezamenlijk gas inkopen. Als maandag een deal zou worden bereikt dan gaat die blokkade van tafel.

