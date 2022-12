Europese Commissie keurt Nederlandse landbouwplannen goed

dinsdag 13 december 2022 , 17:27

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft het Nederlandse landbouwplan goedgekeurd. Voor de komende vier jaar is daarmee circa 4,7 miljard euro aan Europese subsidies voor de Nederlandse boeren veiliggesteld.

Nederland was er vroeg bij met het indienen van het Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat nodig is om het geld uit Brussel te krijgen. Maar landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski liet Den Haag maar wachten terwijl alle andere EU-lidstaten wel goedkeuring kregen. Een gefrustreerde landbouwminister Piet Adema sprak Wojciechowski daar maandag bij overleg met EU-landbouwministers in Brussel "formeel" op aan en kaartte het ook bij zijn collega-ministers aan.

De commissie maakte de goedkeuring dinsdag uiteindelijk bekend. In het plan is 1,4 miljard euro bestemd voor milieu- en klimaatdoelstellingen en 107 miljoen euro voor jonge boeren. Zo gaat er geld naar drieduizend jonge belangstellenden die een boerderij willen beginnen. Boeren kunnen ook jaarlijks geld krijgen om de kosten van een weersverzekering te dekken, zodat ze kunnen worden gecompenseerd als hun oogst verloren gaat door droogte of overstromingen. Daar is elk jaar 17,5 miljoen euro voor beschikbaar.

