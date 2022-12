Brussel wil informatiesysteem arriverende reizigers verbeteren

dinsdag 13 december 2022 , 15:49

© Europese Unie

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt voor het informatiesysteem over reizigers die de Schengenzone binnenkomen te versterken. De verbeterde zogenoemde Advance Passenger Information (API) moet het gemakkelijker maken voor bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee op Schiphol om voor aankomst te checken wie er in aantocht zijn en of er mogelijke veiligheidsrisico’s zijn.

De nieuwe regels moeten niet alleen de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme binnen de EU versterken maar ook illegale migratie helpen terugdringen, stelt de commissie. Het verzamelen van paspoort- en reisgegevens van passagiers die aan boord van een vliegtuig of schip zitten van buiten Europa, zoals de naam, nationaliteit en de reisroute, wordt verplicht.

Het API-systeem wordt gestandaardiseerd en geautomatiseerd in de hele EU. De API-data moeten aan het eind van de instapcontroles door de vervoersmaatschappij elektronisch worden doorgestuurd naar de nationale autoriteiten van het land van bestemming. Dat zal gaan gebeuren via een nieuw Europees, beveiligd systeem dat uiterlijk 2026 moet zijn ontwikkeld, waarna het twee jaar later moet zijn ingevoerd. De gegevens worden alleen doorgestuurd, niet opgeslagen.

In Nederland verwerkt het API-Centrum van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol de aangeleverde passagiersgegevens volgens de Vreemdelingenwet 2000.

API is niet hetzelfde als PNR (Passenger Name Record), waarin de gegevens van reizigers bij de reservering en check-in van iedere luchtvaartpassagier worden vastgelegd, ook binnen de EU.

Schengen bestaat uit 22 EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

