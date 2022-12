Corruptieverdachte verliest vicevoorzitterschap EU-parlement

dinsdag 13 december 2022 , 13:15

Bron: © European Union, 2018

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft een prominente verdachte in het omkopingsschandaal het vicevoorzitterschap van het parlement ontnomen. De Griekse Eva Kaili was na haar arrestatie vrijdag al geschorst, maar is nu ook echt vicepresident af.

De sociaaldemocraat Kaili was een van de veertien vicevoorzitters van het parlement. Ze zit vast en kan geen beroep doen op haar onschendbaarheid als Europarlementariër omdat de politie haar vader en later haarzelf op heterdaad wist te betrappen met stapels contanten en allerlei kostbaarheden, vermoedelijk van opdrachtgever Qatar.

Bijna het voltallige parlement steunde het besluit om Kaili uit haar ambt te zetten. Een Kroaat stemde tegen en twee andere Europarlementariërs, onder wie het onafhankelijke Nederlandse lid Dorien Rookmaker, onthielden zich van stemming.

Delen

Terug naar boven