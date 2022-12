Corruptieverdachte verliest vicevoorzitterschap EU-parlement

dinsdag 13 december 2022 , 15:18

STRAATSBURG (ANP/Belga) - Het Europees Parlement heeft een prominente verdachte in het omkopingsschandaal het vicevoorzitterschap van het parlement ontnomen. De Griekse Eva Kaili was na haar arrestatie vrijdag al geschorst, maar is nu ook echt vicevoorzitter af.

De sociaaldemocraat Kaili was een van de veertien vicevoorzitters van het parlement. Ze zit vast en kan geen beroep doen op haar onschendbaarheid als Europarlementariër omdat de politie haar vader en later haarzelf op heterdaad wist te betrappen met stapels contanten en allerlei kostbaarheden, vermoedelijk van opdrachtgever Qatar.

Bijna het voltallige parlement steunde het besluit om Kaili uit haar ambt te zetten. Een Kroaat stemde tegen en twee andere Europarlementariërs, onder wie het onafhankelijke Nederlandse lid Dorien Rookmaker (voorheen van Forum voor Democratie en de afsplitsing die later JA21 werd), onthielden zich van stemming.

De fractievoorzitters in het Europees Parlement waren de maatregel tegen Kaili al eerder overeengekomen. Daar blijft het niet bij, bezweren ze. Het parlement komt met strengere regels over wie er welkom is in zijn gebouwen en bij vergaderingen. Personen en organisaties die toegang hebben tot het parlement zouden openbaar moeten maken door wie ze worden betaald.

"We zullen niet rusten voor het volle vertrouwen in onze instelling is hersteld", belooft het college van fractievoorzitters. "Een ieder die betrokken is moet rekenschap afleggen." Het parlement zal niet verdergaan op de oude voet, verzekeren de fractieleiders.

België, dat het grootste deel van het jaar gastheer is van het Europees Parlement, is intussen scherp voor de in opspraak geraakte instelling. Het Belgische Openbaar Ministerie moest in actie komen omdat het parlement zelf zijn zaken niet op orde heeft, stelt premier Alexander De Croo. "Blijkbaar doet de Belgische justitie wat het Europees Parlement niet gedaan heeft." Het parlement "heeft toch veel middelen om zijn eigen werking te regelen", memoreert de Belgische premier. Maar het systeem van zelfregulering of "autocontrole" is volgens hem blijkbaar tekortgeschoten.

Europarlementariërs komen doorgaans bijeen in Brussel, op de ene week per maand na dat het parlement in het Franse Straatsburg vergadert.

