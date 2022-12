Nieuwe overlegronde Jetten en EU-collega's over gasprijsplafond

dinsdag 13 december 2022 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Klimaatminister Rob Jetten komt weer naar Brussel om met zijn EU-collega’s te overleggen over een prijsplafond voor gas. Er wacht Jetten opnieuw een verbaal robbertje vechten, want een paar landen, waaronder Nederland en Duitsland, staan lijnrecht tegenover de wens van een veel groter aantal lidstaten. Na afloop van het vorige overleg, eind november, bestempelde de Tsjechische voorzitter de discussies als "verhit". De bedoeling is tot een akkoord te komen waar liefst iedereen mee kan leven.

De meerderheid van de 27 EU-landen wil zo snel en lang mogelijk een zo laag mogelijke maximumgasprijs. Andere landen, waaronder Nederland, huiveren bij voorbaat voor marktingrijpen. Intussen blokkeren de voorvechters van een prijsplafond als tactiek andere maatregelen om de prijs te drukken, zoals gezamenlijk gas inkopen en het versnellen van de vergunningen voor hernieuwbare energie. Daar kunnen ze allemaal mee instemmen.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen riep de lidstaten maandag op om eindelijk tot een vergelijk te komen. De Commissie heeft een "correctiemechanisme" voorgesteld dat automatisch in werking zou moeten treden als de prijs op de gastermijnmarkt in Amsterdam gedurende een bepaald aantal dagen achter elkaar op een bepaald bedrag boven een van tevoren vastgesteld prijsplafond blijft pieken. De commissie probeert het plan steeds aan te passen aan de wensen en bezwaren van de landen, door te zakken met de maximumprijs of te schuiven met het aantal dagen dat de marktprijzen erboven moeten liggen voordat het prijsplafond in gaat.

Ingewijden zijn sceptisch over het bereiken een akkoord op dinsdag. "De partijen bewegen nauwelijks naar elkaar toe", aldus een diplomaat. "Ze komen uit twee verschillende werelden."

