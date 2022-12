Brussel en Boedapest leggen ruzie bij over miljarden en veto's

dinsdag 13 december 2022 , 0:54

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - Hongarije geeft zijn verzet tegen miljardenhulp voor Oekraïne en andere belangrijke EU-plannen op in ruil voor een lagere strafkorting op zijn EU-subsidies. Boedapest en Brussel laten daarmee een ruzie die de afgelopen maanden hoog opliep voorlopig achter zich.

Hongarije dreigde 7,5 miljard euro aan subsidies uit Brussel te verliezen omdat de rechtsstaat er volgens de Europese Commissie zo is aangetast dat zij er niet op kan rekenen dat het geld goed terechtkomt. Om de miljarden die de sukkelende Hongaarse economie goed kan gebruiken toch af te dwingen dwarsboomde de regering van premier Viktor Orbán het hulppakket voor Oekraïne en een minimumtarief voor de winstbelasting.

De EU-landen hebben nu afgesproken dat slechts 6,3 van de 7,5 miljard euro van de zogeheten cohesiesubsidies voor Hongarije moet worden achtergehouden, meldt hun huidige voorzitter Tsjechië. Ze gaven bovendien hun goedkeuring voor nog eens 5,8 miljard uit het Europese coronaherstelfonds waarop Hongarije al anderhalf jaar wacht. Maar de 27 voorwaarden die de commissie daaraan heeft verbonden, waarmee Boedapest de uitgeholde rechtsstaat moet herstellen, blijven overeind.

Hongarije "gijzelde" de EU volgens critici al maanden door gebruik te maken van zijn vetorecht op een aantal belangrijke dossiers. Zo hield het land de invoering van een minimumtarief voor winstbelasting van 15 procent voor grote bedrijven in de EU tegen. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië dreigden in september zonodig zonder Hongarije stappen te zullen zetten. Maandagavond zijn de 27 EU-landen het unaniem eens geworden over de maatregel die een eind moet maken aan belastingontwijking. Vanaf eind 2023 zullen multinationals met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen belasting moeten betalen waar zij omzet draaien, en niet meer alleen in het land van de hoofdvestiging.

Ook met de financiering van een steunpakket voor Oekraïne van 18 miljard euro is de regering-Orbán nu akkoord. Vanaf januari wordt op vaste momenten geld overgemaakt om het land te helpen lopende uitgaven te doen.

