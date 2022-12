Gefrustreerde Adema spreekt Brussel aan op gedraal met subsidie

maandag 12 december 2022 , 23:26

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Landbouwminister Piet Adema heeft de Europese Commissie aangesproken op het uitblijven van goedkeuring van de volgende ronde van miljardensubsidies voor Nederlandse boeren. Hij vindt het "frustrerend" dat de zegen van de Commissie zo lang op zich laat wachten.

Nederland was er vroeg bij met het indienen van het plan dat nodig is om de ongeveer 4,7 miljard euro aan landbouwsubsidies voor de komende vier jaar te krijgen. Maar het zag vervolgens allerhande lidstaten links en rechts passeren, terwijl Nederland drie weken voor de jaarwisseling nog steeds op officiële goedkeuring wacht. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski wil volgens het Europese nieuwsplatform Politico strenger zijn voor de 'industriële' Nederlandse landbouw dan voor de low-tech en kleinschaliger boeren in bijvoorbeeld Oost-Europa. Hij zou binnen de commissie over Nederland hebben geklaagd.

Adema heeft Wojciechowski maandag bij overleg met EU-landbouwministers in Brussel "formeel aangesproken" en het ook bij zijn collega-ministers aangekaart. "Ik vind het frustrerend dat het opgehouden wordt, want ik denk niet dat we dat verdienen", zei Adema na afloop. "Dat is niet alleen ik die dat zeg, maar ik hoor dat meer hier. Onze boeren willen aan de slag en willen weten waar ze aan toe zijn."

De Eurocommissaris mag volgens Adema "natuurlijk zijn eigen opvattingen over de landbouw" hebben, maar dat mag niet tot verder onterecht oponthoud leiden. De commissie keurt het Nederlandse plan waarschijnlijk dinsdag alsnog goed, zei haar woordvoerder eerder.

