EU verhoogt budget voor wapens voor Oekraïne met 2 miljard

maandag 12 december 2022 , 14:30

Bron: Rijksoverheid.nl

BRUSSEL (ANP) - De leegrakende pot waaruit de Europese Unie wapens voor Oekraïne betaalt wordt aangevuld met 2 miljard euro. Daar moet volgend jaar nog meer bij komen, hebben de buitenlandministers van de EU-landen afgesproken.

Met het fonds van 5,7 miljard euro, waaruit ook bijvoorbeeld missies in Afrika worden betaald, moest de EU zeven jaar (tot 2027) kunnen doen. Maar de afgelopen maanden werd er al ruim 3 miljard euro uitgetrokken voor Oekraïne. Er is nog maar iets meer dan 800 miljoen in kas.

Omdat een eind aan de oorlog daar niet in zicht is en ook andere delen er niet bekaaid af mogen komen, zijn minister Wopke Hoekstra en zijn collega's maandag in Brussel overeengekomen meer geld in te leggen. De pot valt niet onder de EU-begroting, maar wordt apart gevuld (en dus ook aangevuld) door de EU-landen. De nu afgesproken verhoging kost Nederland tot 2027 zo'n 35 miljoen per jaar.

De EU levert zelf geen wapens en andere benodigdheden voor de strijd aan Oekraïne, maar vergoedt de uitgaven van de lidstaten. Die kunnen na wapenleveringen de kosten die ze hebben gemaakt bij het fonds declareren.

