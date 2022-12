Oproep Von der Leyen ethische EU-instantie na schandaal parlement

maandag 12 december 2022 , 13:35

Bron: Flickr/Arno Mikkor

BRUSSEL (ANP) - De beschuldiging dat een vicevoorzitter van het Europees Parlement zich zou hebben laten omkopen door Qatar is van de "grootste zorg, heel ernstig", vindt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Volgens de Duitse zou er een ethische instantie moeten komen voor alle EU-instellingen, met uniforme gedragsregels en transparantie hoog in het vaandel. Ze benadrukte tijdens een persconferentie in Brussel dat de commissie die zelf al heeft.

"Het is een kwestie van vertrouwen van mensen in onze instellingen, en dat vertrouwen heeft behoefte aan hogere normen", aldus Von der Leyen. De Commissie is haar transparantieregister, waarin alle afspraken van de commissarissen en hun hogere medewerkers met lobbyisten worden bijgehouden, volgens Von der Leyen aan het uitkammen.

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft de vicevoorzitter, de Griekse sociaaldemocraat Eva Kaili, en vijf anderen opgepakt op verdenking van het aannemen van steekpenningen. De omkoping zou als doel hebben gehad gunstige beslissingen en stemmingen rond Qatar in het Europees Parlement tot stand te brengen. Het OM heeft het over "een Golfstaat", maar Belgische media hebben van ingewijden vernomen dat het om het gastland van het huidige WK voetbal gaat.

Delen

Terug naar boven