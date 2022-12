Europarlementariër 'werd door collega bewerkt' om Qatar te matsen

maandag 12 december 2022 , 13:26

STRAATSBURG (ANP) - De vicepresident van het Europees Parlement die zich zou hebben laten omkopen door Qatar heeft collega's bewerkt om het reizen van en naar de Golfstaat gemakkelijker te maken, zegt een van hen. Eva Kaili zou ook onverwachts en stiekem hebben meegestemd over die kwestie, zegt een andere Europarlementariër.

De Griekse sociaaldemocraat wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen om in het Europees Parlement Qatars blazoen op te poetsen. Het Belgische Openbaar Ministerie, dat haar en vijf andere verdachten heeft opgepakt, noemen enkel "een Golfstaat" als boosdoener. Maar Belgische media hebben van ingewijden vernomen dat het om het gastland van het WK voetbal gaat.

Kaili nam het in het parlement voor Qatar op en loofde bijvoorbeeld de omgang van het oliestaatje met arbeidsmigranten. Maar ze lobbyde ook voor het intrekken van de visumplicht voor reizigers vanuit Qatar, zegt de Europarlementariër die over die kwestie ging. "Het was overduidelijk dat ze daar heel erg voor was met niet zoveel voorwaarden", vertelt de Duitse Groene Erik Marquardt aan Deutsche Welle. De andere kandidaten voor die gunst zouden haar weinig hebben kunnen schelen.

De Griekse dook ook plots op bij de stemming in de verantwoordelijke parlementscommissie over de opheffing van de visumplicht, waarvoor overigens ook de instemming van de EU-landen nodig is. Terwijl Kaili geen deel uitmaakt van die commissie. Europarlementariërs laten zich wel vaker vervangen door een fractiegenoot, maar Kaili gedroeg zich merkwaardig, zegt een van de vier andere sociaaldemocratische vicevoorzitters van het parlement. "Ze ging helemaal achterin zitten, waar normaliter alleen medewerkers plaatsnemen", vertelde Katarina Barley de Duitse omroep ZDF. "Ver weg van onze fractie. Je kunt ook zeggen: ze verstopte zich."

Ook de Belgische sociaaldemocraat Marc Tarabella, eveneens verdachte in het corruptieschandaal, stemde mee. De stemming viel in het voordeel van Qatar uit. Het voltallige parlement moet die uitspraak nog wel bevestigen, maar dat gaat nu waarschijnlijk niet door.

Kaili kan inmiddels niet meer bij haar bankrekeningen en andere bezittingen, laat de Griekse antiwitwasautoriteit volgens persbureau AFP weten. Alle tegoeden zijn bevroren. Dat geldt ook voor die van haar ouders en andere naasten. De voormalige televisiepresentatrice werd vrijdag al uit haar partij, de Griekse PASOK, gezet. De sociaaldemocraten in het EU-parlement hebben haar geschorst.

